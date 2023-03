La carrera profesional de Jesé Rodríguez hace tiempo que anda lejos de las expectativas que despertó en sus inicios. Tras su paso por el Real Madrid, PSG, Stoke City, Real Betis, Sporting de Portugal, Las Palmas y MKE Ankaragucu, ahora está en la Sampdoria.

El de Las Palmas de Gran Canaria está peleando por mantener al equipo en la Serie A italiana pero no ocultó en declaraciones a la Cadena SER que "claro que me gustaría volver a España, para qué voy a engañar".

El delantero isleño reconoció que, en estos años, "seguramente en algo me habré equivocado, pero lo importante es aprender y aplicarlo en la vida personal y profesional para mejorar, de eso se trata".

Sentencia sobre Mbappé

Fue entonces cuando Manu Carreño le recordó en 'El Larguero' que hace un tiempo Mbappé le dijo que iba a ir al Real Madrid, por lo que le preguntó si creía que la estrella del PSG acabaría de blanco.

"No lo sé, siendo Florentino el presidente a lo mejor ya no. No le gustó lo que pasó la última vez. Pero nunca se sabe. ¿Si yo lo ficharía? Si lo mirara como un dueño de club, depende de las opciones que tenga en el mercado, pero hay que mirar otras cosas. Pero mirando sólo talento, sin dudarlo, con los ojos cerrados", concluyó Jesé Rodríguez.