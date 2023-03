El Tottenham ya le ha puesto precio a su jugador franquicia: Harry Kane. Los 'Spurs' tasan al delantero inglés en 100 millones de euros y tanto Manchester United como Bayern de Múnich se han fijado en él para reforzar sus ataques de cara al próximo curso. Sobre todo, los 'red devils' que sufrieron un severo correctivo por parte del Liverpool este fin de semana cayendo por 7-0. A pesar de que Rashford está en un estado de forma muy bueno, la delantera del Manchester no está pasando por su mejor momento y la llegada de Harry Kane les daría muchísimo gol.

Pero, el fichaje del ariete del Tottenham no sería coser y cantar debido a que el Manchester United tendría que negociar con el club de Londres que quiere sacar entre 115 y 120 millones de euros por su venta. En esta tesitura, Daniel Levy, presidente del Tottenham, daría prioridad al Bayern debido a que es un club que no compite en la Premier League y, por tanto, no es rival directo. Sin duda alguna, Harry Kane es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y por el que muchos clubes top se pelean en cada ventana de traspasos. Su salida del Tottenham no será fácil y la directiva espera que, de concretarse su venta, se convierta en el fichaje de 30 años más caro de la historia del fútbol.

Y es que la razón por la cual los Spurs han puesto precio a su delantero estrella es que su contrato acaba en junio de 2024 y el club londinense no quiere arriesgarse a que pueda plantarse en el último año de vinculación sin haber renovado. La opción de que Harry Kane pueda marcharse libre está ahí, aunque, por ahora, es algo descabellada. Esta temporada, el inglés suma 18 goles en la Premier League siendo el segundo máximo goleador de la competición solo por detrás de Haaland. Manchester y Bayern lo quieren, pero su fichaje no será nada fácil.