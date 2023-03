Por todos es sabido la importancia que tiene Ronald Araújo en el FC Barcelona. Con él en el césped, el equipo de Xavi Hernández sufre apenas en defensa donde el uruguayo representa la jerarquía y el liderazgo. Con una velocidad endiablada (muy poco habitual en centrales) y una contundencia defensiva bárbara, Ronald es capital para que el Barça no encaje goles y las estadísticas así lo dicen. De los 18 encuentros en los que el equipo blaugrana ha encajado gol, Araújo no estaba presente en 11 de ellos denotando que es una pieza fundamental en la defensa. Para más inri, el FC Barcelona se ha dejado puntos en 10 partidos esta temporada y, en 6 de ellos, el central uruguayo no estaba sobre el verde.

