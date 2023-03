Íñigo Martínez termina contrato con el Athletic Club este próximo verano y ya hay muchos equipos en la carrera por hacerse con sus servicios. Desde el 1 de enero, el central de Ondárroa es libre para poder firmar con cualquier club de cara a la próxima temporada, pero, por el momento, no ha tomado ninguna decisión. Y tampoco el club vasco se ha puesto en contacto con el futbolista ni sus agentes para abordar una renovación. Eso ha invitado a muchos equipos a contactar con el entorno de Íñigo para conocer la situación del central.

El Barcelona quiso firmarlo el verano pasado, pero, dadas las circunstancias económicas, no pudo hacerlo. Incluso hace unos cuantos veranos, Messi frenó en seco el fichaje de Íñigo debido a que no quería que le quitase el puesto a Mascherano. El club azulgrana sigue tras él, pero sabe que no es el único equipo interesado en incorporarlo después de que el Aston Villa haya entrado en la 'subasta' por Íñigo Martínez. El cuadro inglés todavía no ha hecho ninguna oferta formal por Íñigo, pero estaría muy interesado en ficharlo a petición de Unai Emery. Con 31 años y sabiendo el rendimiento que ha dado en el Athletic Club de Bilbao, no sería nada descabellado pensar que más equipos de la Premier League se uniesen a la carrera para ficharlo.

De todas formas, a pesar de que el Athletic no le ha puesto encima de la mesa una propuesta de renovación, no hay que descartar que pueda ampliar su vínculo con los leones. De hecho, la entidad vasca tiene pensado hacerle una oferta a la baja en el aspecto económico con respecto a la última propuesta que se le presentó hace unos meses.