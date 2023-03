El FC Barcelona se ha fijado en Joao Cancelo para reforzar su plantilla de cara al año que viene, tal y como apunta Sport. El lateral, que jugó en el Valencia CF durante cuatro temporadas, se encuentra cedido en el Bayern de Múnich, sin embargo, desde su llegada ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente, hasta el punto de que su papel actual en el conjunto bávaro es residual.

Es por ello que los alemanes ya le habrían comunicado al Manchester City que no tienen la intención de ejecutar la opción de compra de 80 millones de euros que les corresponde, una vez finalice el periodo de préstamo, el próximo junio.

De este modo, los ingleses buscarían una nueva forma de deshacerse de Cancelo, dado que Pep Guardiola ha tomado la decisión firme de no volver a contar con él, debido a desavenencias con el técnico.

Otra cesión

Es en ese momento cuando aparecería la figura del Barça, que, en los últimos años, se ha caracterizado por aprovechar oportunidades de mercado y esta podría ser una de ellas. El club de Mánchester pediría una cantidad cercana a los 65 millones de euros que pagó a la Juventus hace cuatro temporadas por su traspaso, una cifra que los 'culés' difícilmente estarían dispuestos a llegar.

Así pues, podría producirse de nuevo una cesión que los 'citizens' no ven con malos ojos para ir amortizando su fichaje, mientras que también sería la fórmula preferida por la dirección deportiva del FC Barcelona, encabezada por Mateu Alemany.

La eterna búsqueda del lateral derecho

De este modo, el Barça pondría fin al problema que tiene en el lateral derecho desde la primera marcha de Dani Alves. Desde entonces, numerosos experimentos fallidos en esa parcela del campo (Semedo, Dest, Sergi Roberto...) que dejaban un agujero en la parte derecha de la defensa, hasta el punto de que Xavi Hernández está apostando por dos centrales (Araújo y Koundé) esta temporada para cubrir la posición. Con el portugués, llegaría al Camp Nou un futbolista contrastado en el máximo nivel europeo

El interés del club azulgrana en Joao Cancelo no es nuevo, ya que Bartomeu ya lo quiso durante su mandato, cuando todavía pertenecía al Valencia, sin embargo no llegaron a los 40 millones que ofreció la 'Vecchia Signora' por el portugués.

No encuentra la estabilidad

Su situación en el Bayern se ha dado la vuelta en muy poco tiempo de manera casi inexplicable. Tras anunciarse su fichaje, Nagelsmann le alineó sin apenas haber entrenado con el equipo. A partir de ahí, encadenó tres titularidades más, repartiendo dos asistencias, por lo que parecía que el luso iba a poder lucirse con continuidad en Alemania.

No obstante, en el partido de ida ante el PSG, fue sustituido al descanso y, desde aquel día, no ha vuelto a formar parte del once. La situación está tan delicada que, en los últimos tres partidos, tan solo ha disputado 18 minutos, incluso se quedó en uno de ellos sin jugar.

El beneficiado ha sido Josip Stanisic, un canterano bávaro que ha adelantado a Cancelo por la derecha. Su técnico, Julian Nagelsmann, justificó el pasado fin de semana la decisión de alinear al joven alemán por delante del portugués en una decisión meramente futbolística, ya que "Josip es un poco más defensivo y Joao nunca ha jugado por derecha en una defensa de tres".

En cualquier caso, no deja de resultar curiosa la situación del luso, dado que, a pesar de su evidente calidad, no ha podido asentarse en el Manchester City, en el Bayern ni en la selección portuguesa.