Desde que llegara en verano de 2019 al Real Madrid, Eden Hazard todavía no ha dado muestras de su máximo potencial, un rendimiento que llevó al Chelsea a conquistar títulos, y por el que el club blanco decidió desembolsar 115 millones de euros por hacerse con sus servicios. El talento belga firmó hasta 2024 con los de Chamartín, por lo que todavía le queda lo que resta de curso más otro. Se encuentra en su cuarto año vestido de blanco y, como en sus temporadas pasadas, no está rindiendo como se esperaba cuando se le firmó con el cartel de estrella de la Premier League.

En ninguna de las cuatro temporadas que lleva en España, el 'diablo rojo' ha superado los 18 partidos en Liga. En sus primeros años por lesión, y en estos últimos por bajo rendimiento, el mayor de los Hazard no está encontrando su sitio en una plantilla plagada de estrellas, a la que llegó para triunfar con el '7' que dejó Cristiano Ronaldo.

Con el puesto ya perdido a manos de un imparable Vinicius, el ex de Chelsea y Lille se resigna a abandonar el Real Madrid, según informa 'The Athletic'. El medio británico informa que Hazard está muy a gusto en la capital española, que se se encuentra cómodo en el vestuario y se siente muy querido por sus compañeros por lo que su deseo es cumplir su contrato como blanco. Otra de las razones que más pesan para su deseo de continuidad, pese a las pocas oportunidades, es que su familia se ha adaptado a la perfección a la ciudad, continúa 'The Athletic'.

Lo cierto es que los números no invitan al optimismo para Hazard. Desde su llegada en 2019, el de La Louvière ha ido perdiendo protagonismo en los planes de los técnicos del Bernabéu año tras año. En un primer curso en el que consiguió pasar de los 1000 minutos disputados juntando todas las competiciones, el único desde que viste de blanco, su participación se vio cortada de lleno por una fisura en el pie, que le dejó fuera desde finales de 2019 hasta bien entrado 2020. Cuando volvió, su participación fue menguando mientras aparecían pequeñas molestias físicas que le cortaban la continuidad eventualmente. Tan solo consiguió anotar un gol.

Su segunda temporada, la más fructífera a nivel de anotación con tres goles, se vio marcada de nuevo por problemas musculares, que tan solo le dejaron disputar 14 partidos de competición doméstica. La temporada pasada, en la que arrancó como titular alternando posición en banda con la de mediapunta, su protagonismo se fue diluyendo con el paso de las jornadas ante el gran rendimiento de Vinicius, sumado a un Benzemá estelar. Una fisura en el peroné le impidieron participar en las últimas semanas de competición y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer en los planes de Ancelotti como uno de los jugadores clave de la plantilla.

Es más, Hazard no se enfunda la elástica del Real Madrid en Liga desde el 11 de septiembre del año pasado, frente al Mallorca en el Bernabéu. Su último partido como merengue, data del 3 de enero en Copa del Rey contra el Cacereño, en el que disfrutó de 67 minutos en el verde antes de ser sustituido.