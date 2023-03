Esta noche (21:00) la Juventus disputa el partido de ida de los octavos de final de la Europa League ante el Friburgo alemán. Paul Pogba, ya recuperado de su operación de rodilla, había reaparecido poco a poco de nuevo en los planes de Max Allegri. En los dos últimos partidos de la Vecchia Signora en Serie A, el centrocampista francés había tenido minutos, aunque muy residuales y desde el banquillo, pero se le esperaba ya a pleno rendimiento para el encuentro europeo ante los del de la Selva Negra.

Sin embargo, Pogba no estará esta noche, y no por porque esté lesionado. El de Lagny-sur-Marne apareció tarde ayer a la concentración de la Juve previa al partido de esta noche ante el Friburgo, según informa Giovanni Albanese. Por ello, el cuerpo técnico juventino ha decidido dejar fuera de la convocatoria al internacional galo como medida disciplinaria.

Es un gran palo para el ex de Manchester United, que llegó en verano libre desde Old Trafford, regresando de nuevo a Turín tras ser vendido por más de 100 millones de euros en 2016 a los 'Red Devils'. Hasta el pasado 2 de marzo en el Derby della Mole ante el Torino, Pogba todavía no había re-debutado con la elástica 'bianconera'. Con tan solo 35 minutos repartidos en los dos últimos partidos de Serie A, el '10' francés esperaba volver a contar con protagonismo para Massimiliano Allegri, pero sus problemas disciplinarios van a volver a dejarle alejado de los terrenos de juego, y ya cada vez queda menos temporada para que vaya cogiendo el ritmo competitivo que requiere el máximo nivel.