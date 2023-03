El París Saint-Germain ya está preparando una nueva revolución en su plantilla de cara al año que viene, pocos días después del 'batacazo' europeo en el Allianz Arena.

Por tanto, los directivos del PSG quieren pasar página rápidamente de un nuevo fracaso en la Liga de Campeones, por lo que ya estarían con varios nombres de futbolistas importantes sobre la mesa para que recalaran en el conjunto parisino la temporada que viene, tal y como ha publicado L’Equipe.

Bernardo Silva

El jugador más llamativo de esta lista es Bernardo Silva. El futbolista del Manchester City sigue sumando pretendientes, por lo que este próximo verano promete ser intenso, una vez más, para el portugués. Si el año pasado fue el FC Barcelona quien estuvo muy cerca de hacerse con los servicios de Bernardo, este año pueden ser los franceses quienes terminen por llevarse al luso. No obstante, el Barça lo volverá a intentar, dado que es una petición expresa de Xavi Hernández.

A pesar de ser una pieza importante en los planes de Pep Guardiola, el centrocampista no termina de estar contento en Manchester, por lo que podría buscar una nueva aventura para la temporada que viene.

A sus 28 años, Bernardo Silva tiene contrato con el City hasta 2025 y tiene un valor de mercado de 80 millones de euros, según Transfermarkt.es, por lo que su fichaje no será barato en ningún caso, algo que en absoluto preocupa en el Parque de los Príncipes.

Osimhen

Otro de los nombres más importantes que interesaría al PSG es el de Victor Osimhen. El delantero del Nápoles está firmando una campaña espectacular, aportando 21 goles a su equipo que están siendo claves para que los napolitanos tengan casi sentenciada la Serie A y con un pie en los cuartos de final de la Champions League.

Con estos números, el nigeriano es el máximo goleador del campeonato italiano y está en la segunda posición por hacerse con la Bota de Oro (aunque muy lejos de los estratosféricos números de Haaland).

Pau Torres

El central español Pau Torres sería uno de los principales objetivos para reforzar la zaga de la propiedad de Catar. Las críticas que ha sufrido Sergio Ramos tras el partido ante el Bayern de Múnich, han hecho que la dirección deportiva del PSG se haya puesto manos a la obra para reforzar esa parte del campo.

El defensa del Villarreal está cuajando otra buena temporada en el Submarino, lo que ha provocado que grandes clubes se estén interesando en él. Además, sus 26 años hacen que sea uno de los zagueros más codiciados del momento.

No obstante, Fernando Roig no tiene ninguna intención de venderlo, por lo que, a menos que llegue una gran oferta, entorno a los 50 millones de euros, el internacional español no saldrá de Villarreal.

Más nombres

Asimismo, según el medio francés, los nombres que estaría barajando el conjunto parisino son muchos más: Škriniar (Inter de Milán), Koné (Borussia Mönchengladbach), Sangaré (PSV), Ryan Cherki (Olympique de Lyon) y Gonçalo Ramos (Benfica).

Todo ello, ligado a una posible revolución que podría traer consigo muchas salidas, incluso de jugadores importantes como Leo Messi, Kylian Mbappé o Sergio Ramos, que después de caer en Alemania, han sido duramente señalados.

Con todo, el PSG ya prepara un nuevo proyecto para la temporada que viene, muy probablemente sin Christophe Galtier, para conseguir de una vez por todas la ansiada 'orejona'.