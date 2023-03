En medio de todo lo que está generando el 'caso Negreira' y la puesta en duda de la limpieza del fútbol español por los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y el impacto que ha tenido que el Real Madrid se persone como parte perjudicada en el proceso judicial abierto, se han pronunciado muchas personas del mundo del arbitraje. La última ha sido Iturralde González, ahora comentarista de la Cadena SER.

El exárbitro ha hablado a raíz del vídeo emitido por Real Madrid TV en el que, entre otras cosas, le señalan por criticar al conjunto blanco desde los medios. La respuesta, en la que lanza constantes dardos a los periodistas de la televisión oficial del combinado madridista, relata un episodio que le pasó en el Santiago Bernabéu.

Iturralde explicó que después de un Madrid - Deportivo que acabó 6-1 a favor de los blancos, Florentino Pérez le instó a meterse en un cuarto del estadio para hablar en privado, a lo que el entonces colegiado se negó sin la presencia de sus asistentes.

El presidente madridista accedió a ello y ya dentro le espetó: "Si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis igual que al Barça". Iturralde le preguntó si aquello se trataba de una broma y al decirle que no Florentino dio por finalizada la conversación y a la media hora lo puso en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros (CTA). También añadió que no hubo sanción alguna. "No hay ningún árbitro corrupto porque estamos por encima de esta gente", explicó, al tiempo que denunció la presión por parte de la entidad madridista a los árbitros. En este caso a él mismo.