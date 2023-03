A pesar de no haber sufrido ninguna lesión grave esta temporada, Ansu Fati no ha recuperado su mejor nivel y su futuro va a ser el gran tema del próximo verano. El extremo español ha disputado más de 1200 minutos esta temporada (37 partidos entre todas las competiciones) donde ha marcado 6 tantos y dado 4 asistencias de gol. La continuidad es evidente puesto que solo se ha perdido un partido en lo que llevamos de curso. Sin embargo, en el esquema de Xavi Hernández no es titular indiscutible, reflejado en las estadísticas. Ansu solo ha sido de la partido en 11 de 37 partidos jugados. Ese dato denota que, por varias circunstancias, el entrenador catalán no lo considera un fijo en el XI titular teniendo en cuenta también la competencia (Ferrán Torres, Dembélé, Raphinha...).

Relacionadas De la Fuente contacta con Ansu Fati