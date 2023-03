El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, estuvo el sabado por la noche en Vitoria en la cena de la peña EuskoBarça en el Garn Hotel Lakua y desde allí lanzó un mensaje al barcelonismo por el 'caso Negreira'. "El Barça es un sentimiento que ni se compra ni se vende y que tampoco se ensucia. Está habiendo ataques gravísimos a nuestro escudo que no tienen nada que ver con la realidad. En el Barça no nos hemos dedicado nunca a comprar voluntades. Pido que estemos más unidos que nunca frente a estos ataques porque no es casualidad que sea ahora cuando lideramos el fútbol español", ha dicho.