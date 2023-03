La andadura de Eden Hazard en el Real Madrid no está saliendo como él esperaba. Desde que llegara al club blanco en 2019 a cambio de 115 millones de euros procedente del Chelsea, el extremo izquierdo no ha dado el nivel que enamoró durante su etapa en el Chelsea, y cuatro años después, en Madrid no cuenta con él.

El delantero ha asegurado este martes por la mañana, en una entrevista a RBTF, que su deseo es jugar en el equipo madridista y que se quiere quedar en el equipo, además de confesar que no habla mucho con Ancelotti. El belga tiene contrato hasta junio de 2024, por lo que aún le quedaría una temporada en el Santiago Bernabéu para mostrar su mejor nivel y convencer a un entrenador, que no le tiene entre sus prioridades. Eden Hazard et Carlo Ancelotti "ne se parlent pas" : "C'est vrai, mais notre relation n'est pas tendue", réagit l'Italien https://t.co/g45aRTzbgp — RTBF Sport (@RTBFsport) 14 de marzo de 2023 Ancelotti: "No hablamos mucho" Tal es la situación con Hazard, que Carlos Ancelotti ha reconocido hoy en la rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool, que "no hablamos mucho y es la verdad", pero que "la relación no es fría". "Ha sido muy honesto. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra. Esto no es lo más importante, para mí es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete", manifestó el técnico italiano. "Esto lo valoro mucho y yo le respeto de la misma manera. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius", recalcó el entrenador del Real Madrid. El objetivo de Pedri es el 'Clásico' De esta manera, Hazard no gozará de muchas oportunidades, y deberá de aprovechar las que tenga, para demostrar que aún tiene el nivel para jugar en el conjunto blanco, cosa que, de momento, no ha confirmado.