Jurgen Klopp se mostró este martes confiado de cara al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que tendrá lugar este miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, al mismo tiempo que reconoció lo "difícil" de la tarea, aunque aseguró que lo van a intentar, ya que no tienen "nada que perder".

"Cuando terminó el partido de ida dije que el Real Madrid con ese resultado iba a pasar, pero ahora tres semanas después sabemos que hay un partido que jugar. Aunque sólo haya un 1% de opciones lo vamos a intentar. Independientemente del resultado sabemos que es posible, no probable pero si posible. Respetamos la competición y al adversario. Es difícil porque no estamos en una situación buena, pero estamos deseando que llegue el partido", señaló el técnico en rueda de prensa.

El alemán, consciente de la 'montaña rusa' que está suponiendo esta temporada, reconoció estar confiado para el partido de vuelta. "Sí somos capaces de sorprendernos negativamente también deberíamos de sorprendernos positivamente. Si esto es un sube y baja mañana toca subir. No le estoy diciendo al Real Madrid: 'tened cuidado que venimos'. No va a ser suficiente hacer un partido bueno, tenemos que tener un juego muy bueno", expresó.

"Es difícil porque probablemente no pasemos y además todos los de aquí pensáis que no tenemos posibilidad. Yo soy el único que piensa que tenemos posibilidad, pero la situación es esta y nosotros intentaremos hacer lo que podamos. No ayuda mucho decir al equipo tantas veces que tenemos que ganar. Pero vamos a hacer un intento serio y veremos que sucede. Claro que hay problema en meter tres goles. También nos tenemos que asegurar de no conceder. Estamos solos porque todo el mundo piensa que el Liverpool no va a pasar", añadió.

En este sentido, el técnico habló de la presión de los blancos por defender el resultado. "Nosotros no tenemos nada que perder, el único problema es que podemos perder un partido, que es algo muy malo. Preferiría su situación, tener más presión para defender un 3-0. Después de tres semanas pienso que todavía hay que jugar el partido y estamos encantados de tener esta oportunidad casi nula", destacó.

El preparador del Liverpool analizó también el partido de ida y recalcó la necesidad de frenar los contraataques madridistas. "El único problema que tuvimos fueron los contraataques de la segunda mitad. No puedes bloquear a Vinicius todo el tiempo o a Karim (Benzema). Hubo un tiempo que sí lo hicimos en la primera mitad y metimos dos goles. Desde el punto de vista táctico tenemos que ser muy activos y defender a un nivel muy alto, con una buena presencia en el centro del campo. Tenemos que asegurarnos de evitar los contraataques", apuntó.

"El Real Madrid puede oler la sangre y tenemos la confianza de que tienen mucha habilidad. Han ganado mucho y nada realmente puede emocionarles de forma negativa, esto es algo admirable. Nosotros jugamos de forma diferente, es más cosa de su mentalidad. El Madrid tiene todo mi respeto es un equipo fantástico. Luka Modric seguirá jugando hasta que tenga 45 años, son unos jugadores increíbles. El Madrid me ha dado varios momentos difíciles y he aprendido lo que podía aprender", aseguró.