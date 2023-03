El presidente del FC Barcelona se mostró anoche muy emocionado al referirse al caso Negreira durante un acto con capitanes de las diferentes disciplinas deportivas del club. Joan Laporta asegurço que tiene ganas de enfrentarse a "todos esos sinvergüenzas" que están "manchando" el escudo del Barça. "Algunos motivados por la envidia, intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe...Recientemente, hay unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo, que no tienen nada que ver con la realidad. Podéis estar seguros de que la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, lo defenderemos con todas nuestras fuerzas...¡No penséis que me emociono por debilidad! Me emociono porque tengo ganas de enfrentarme a todos esos sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Que nadie piense que es por debilidad", señaló.