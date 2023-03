El último fracaso del PSG en la Champions League ha provocado una nueva situación en el club parisino, en la que se están planteando muchas decisiones de cara a la temporada que viene. Ya son muchos los nombres que han sonado para recalar en la capital francesa de cara al siguiente mercado estival. Sin embargo, esta posible revolución también supondría la salida de nombres importantes de la plantilla.

No es ningún secreto que desde la propiedad de Catar no están contentos con el rendimiento de sus estrellas, como Leo Messi o Neymar. No obstante, se abre también la posibilidad de que Sergio Ramos abandone este mismo año el PSG.

A pesar de haber sido uno de los futbolistas importantes en la zaga en la que Galtier ha confiado a lo largo de esta temporada, sus 37 años y la expiración de su contrato este próximo 30 de junio, suponen dos motivos de peso para que los dirigentes de los franceses se estén planteando muy seriamente si ofrecer la renovación al camero.

Temporada correcta

De hecho, el internacional español ha disputado un total de 22 partidos como titular en la Ligue 1 y ha sido el único jugador de campo de su equipo que ha disputado todos los minutos en la Liga de Campeones.

A pesar de todo, es muy probable que Cristophe Galtier no siga como técnico la próxima temporada, por lo que, sumado a la edad y el considerable sueldo del ex del Real Madrid (alrededor de los diez millones de euros netos por temporada), la dirección deportiva del conjunto galo todavía no ha tomado una decisión.

Dispuesto a bajarse el sueldo

La intención de Sergio Ramos es clara: quiere seguir en el PSG. Pese a las ofertas que ha recibido de la liga saudí o de la MLS, donde recibiría un salario todavía mayor, el zaguero español quiere seguir compitiendo al máximo nivel, como mínimo, una temporada más.

Para ello, Ramos estaría dispuesto a bajarse los diez millones que cobra actualmente. De hecho, el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi tan solo contemplaría la opción de renovar el contrato del andaluz ofreciendo una rebaja considerable de su sueldo.

Mientras tanto, desde el pasado enero, el central ejerce como 'agente libre', por lo que puede entablar conversaciones con otros clubes. En cualquier caso, es probable que esta trama no se resuelva hasta las últimas semanas de duración del contrato, dado que el español está dispuesto a esperar al PSG mientras que los franceses aclaran hacia dónde irá el proyecto de la nueva temporada.