Si el verano pasado fue el Manchester City quien estuvo muy cerca de fichar a Harry Kane, este próximo mercado estival promete ser también muy intenso para el inglés. El delantero del Tottenham no terminar de estar contento en los 'spurs' y podría dar el paso a un club con objetivos más importantes. De hecho, Manchester United y Bayern de Múnich están atentos a la situación de Kane.

Por tanto, el conjunto londinense ya ha comunicado a los interesados cuál sería el precio por el que estarían dispuestos a dejar salir a su jugador estrella. Tal y como ha publicado The Mirror, Daniel Levy habría tasado a Harry Kane en 116 millones de euros, una cifra considerable que tanto los 'red devils' como los alemanes sería difícil que lleguen.

Uno de los principales factores a la hora de realizar esta operación es la duración del contrato del delantero, ya que termina su vinculación con el Tottenham en 2024, por lo que parece complicado que alguno de sus pretendientes esté dispuesto a pagar una cantidad tan elevada por su traspaso cuando el siguiente año llegaría a coste cero.

Una carrera en blanco

El máximo goleador de la historia de Inglaterra (empatado a 53 goles con Wayne Rooney), cumple este año su décima temporada consecutiva en el primer equipo del Tottenham, además de haber formado parte de las categorías inferiores. Sin embargo, a pesar de los buenos números que ha firmado Kane durante toda su carrera, todavía no ha podido levantar ningún título con el club de su vida.

El capitán de los 'spurs' ha conseguido en tres ocasiones ser el máximo goleador de la Premier League, llegando a anotar hasta 29 goles en la temporada 16/17. No obstante, lo más cerca que ha estado de alzar un trofeo fue cuando perdió la final de la Champions League frente al Liverpool en 2019.

Esta razón puede ser uno de los detonantes de la situación del internacional inglés en Londres, a pesar de haberse convertido en el buque insignia del club, el futbolista denota una falta de ambición por parte del Tottenham que podría hacerle en salir en busca de nuevos objetivos.

En efecto, tras la eliminación de los de Conte ante el AC Milán en los octavos de la Liga de Campeones, el delantero hizo unas declaraciones en esta línea: "El Tottenham debería estar ganando trofeos; ese es siempre el objetivo. Contentarnos con el 'top-cuatro' es una consecuencia de no jugar tan bien como deberíamos", afirmó molesto el ingles.

Salida complicada

A pesar de que la predisposición del jugador es la de salir, las exigencias del Tottenham hacen que no vaya a ser nada fácil verle cambiar de camiseta este próximo verano. Por ello, Uli Hoeness, miembro ejecutivo del Bayern de Múnich, confirmó el interés en el futbolista, pero también aseguró que no harán una locura: "Tiene casi 30 años y el año pasado el Tottenham rechazó una oferta de 160 millones de euros del Manchester City. Este año no van a pedir menos. Puedo imaginar que se aproxima el día que un jugador fiche por el Bayern a cambio de 100 millones. Personalmente no creo que debamos pagar eso. Ya he dado mi opinión sobre el caso Kane. Pero soy solo uno de los nueve miembros del comité y si los demás aprueban que venga, lo ficharemos", afirmó Hoeness a Sky. En efecto, si este fichaje se diera por las cifras sobre las que se está hablando, se convertiría en el fichaje más caro de la historia del club bávaro.

Con todo, habrá que estar muy atentos un posible movimiento de Harry Kane, ya que, aunque se conoce su predisposición de salir del club, Daniel Levy no pondrá nada fácil la salida de su jugador franquicia durante los últimos 10 años.