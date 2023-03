En mitad de todo el vendaval que está suponiendo para el FC Barcelona el 'Caso Negreira', desde la directiva azulgrana ya se está trabajando en la temporada que viene. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el conjunto culé se ha vuelto a fijar en un futbolista que termina contrato este próximo 30 de junio, por lo que llegaría a la Ciudad Condal sin tener que pagar un traspaso. En este caso, el jugador que ha pedido expresamente Xavi Hernández para su medular es Ilkay Gündogan.

El alemán es un viejo deseo del club catalán, pero parece que este próximo mercado de verano se darán las condiciones para que el centrocampista aterrice en Barcelona.

Además de la expiración de su contrato, Gündogan considera que ha cumplido un ciclo en el Manchester City. Tras seis temporadas en el club inglés, el internacional con Alemania querría cambiar de aires en busca de nuevos objetivos y el Barça le ofrece la oportunidad perfecta para ello.

Dificultades en el fichaje

No obstante, su fichaje no sería tan fácil. La situación financiera de los catalanes no es la mejor, por lo que la única posibilidad de que el jugador de origen turco llegara, sería acompañado de una bajada considerable en su salario. Asimismo, el actual futbolista 'citizen' ya es consciente de ello y estaría dispuesto a hacer el esfuerzo.

Más allá de ello, Mateu Alemany se vería obligado a, una vez más, hacer malabares con el límite salarial de la plantilla para hacerle hueco al alemán y a algún refuerzo más. Desde el club español consideran clave el refuerzo de Gündogan de cara a la temporada que viene, ya que, además de ser un futbolista de gran calidad, también aportaría un punto de experiencia (tiene 32 años) y daría oxígeno a un centro del campo que esta temporada se está viendo lastrado por las lesiones.

De este modo, tanto jugador como club están interesados y dispuestos a hacer un sacrificio con tal de que la operación se realice.

Clave para Guardiola

Mientras tanto, Pep Guardiola se quedaría sin uno de sus jugadores más importantes en la medular y que ha encajado a la perfección con la idea de juego del de Santpedor. Sin ir más lejos, esta misma temporada ha disputado ya 37 partidos, siendo titular en 31 de ellos. Además, durante estos encuentros ha anotado cuatro goles y repartido las mismas asistencias.

De hecho, el propio técnico del Manchester City admitió que su futuro en el club inglés no estaba claro y que podría salir tras finalizar su contrato: "Estoy bastante seguro de que lo que decida será bueno para él. Queremos que le vaya bien por cómo se ha comportado desde que llegó a Manchester. Pero lo que vaya a suceder depende solo del jugador y del club", declaró agradecido Guardiola.

De este modo, el alemán espera poder cerrar su fichaje por el FC Barcelona y disputar la temporada que viene vestido de azulgrana.