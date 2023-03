Pese a que los últimos años de carrera de Gareth Bale no estuvieron a la altura de las expectativas, Gales nunca dejará de idolatrar a un exfutbolista que puede entrar en el cuerpo técnico del país en el que tantas alegrías brindó en su etapa como jugador.

Rob Page, según publicó el diario ‘Mirror’, quiere al ex del Real Madrid para su cuerpo técnico, aunque no estará dentro del grupo de cara a los dos próximos encuentros de clasificación para la Eurocopa ante Croacia y Letonia. Unos partidos que Gales que se llevarán a cabo sin Bale por primera vez, ya que se retiró tras el Mundial de Qatar. No obstante, Gareth Bale cuenta las horas para unirse al staff del seleccionador.

"Bale está interesado. Apreciamos su valor"

El exfutbolista del Tottenham fue el capitán de Gales y Aaron Ramsey coge su testigo, a la espera de que acepte una propuesta para formar parte del staff de Rob Page. En principio se quiso que fuera embajador, pero la selección quiere ir más allá. Y a Bale la opción le interesa. “Nos reuniremos y discutiremos con Gareth Bale. Él está interesado. Apreciamos su valor y lo que puede ofrecer a este equipo. Gareth fue un sirviente y un jugador increíble, y lo extrañaremos”, aseguró Page.