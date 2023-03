Diego Armando Maradona Junior dimitió como entrenador del Napoli United tras cuatro meses de impagos que han sido demasiado para el hijo del célebre futbolista argentino, que aseguró que no podía quedarse "quieto ante semejante injusticia".

"Qué extraño es tener una pasión, hacer de ello tu trabajo, entrenar, comprometerte cada día y no cobrar", expresó tajante en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Maradona Junior se hizo cargo en 2021 del banquillo del Nápoles United, un equipo amateur que nació en 2009 con el objetivo de crear y promover la inclusión social a través del deporte involucrando a inmigrantes, solicitantes de asilo y jóvenes en riesgo de exclusión que residen en el área de la Ciudad Metropolitana de Nápoles.

Casi dos temporadas después de iniciar su aventura como técnico, el hijo del astro argentino se ha visto obligado a dejar el proyecto tras cuatro meses de impago, un camino que definió con una metáfora: "De las estrellas a los establos".

"Así podría resumir mi experiencia en el Nápoles United. Un club al que respeto y quiero desde que nació. Las estrellas, en mi estómago, desde aquella llamada telefónica en junio de 2021 en la que el presidente Antonio Gargiulo me pidió que me convirtiera en entrenador del primer equipo. Gracias, 10 veces gracias, por la oportunidad que me dio", explicó en un comunicado en sus redes sociales.

"El primero, un año fantástico, todo en su sitio, todos empujando en la misma dirección. Algunas derrotas, muchas victorias. El paseo hasta las semifinales de los 'playoffs', la meta más alta jamás alcanzada por el Nápoles United", añadió.

Un primer año de trabajo, el de "las estrellas", al que siguió la bajada a "los establos", una situación de crisis económica del club que hizo insostenible su continuidad.

"El segundo año, el de los sueldos impagados a plantilla y jugadores. Cuatro meses, más de 100 días sin recibir dinero. El trabajo se ha resentido, las relaciones personales también. Hay chicos en el equipo que están a miles de kilómetros de casa y el Nápoles United les ha dejado sin un céntimo para la compra, sin comida, en un caso incluso sin agua caliente durante varios días. No pude resistirme, no pude quedarme quieto ante tanta injusticia. Integrar, acoger y dejar a la gente sin comida es bastante chocante", indicó.

Divorcio total con el club

"Así que diez veces gracias por darme la oportunidad de entrenar, pero no, no lo voy a hacer. Ya no estoy en ello. Y mis relaciones, incluso personales, con aquellos que me mintieron durante meses, añadiendo una mentira tras otra, añadiendo un 'yo pagaré a los chicos' tras otro, se han acabado", sentenció.

El Nápoles United emitió también emitió un comunicado para despedirse del técnico: "Tras una larga discusión y con mucho pesar, hemos tenido que aceptar la dimisión del entrenador Diego Armando Maradona Jr. y de su equipo".

"Reconocemos su gran profesionalidad durante los dos últimos años, especialmente en un momento difícil, tanto desde el punto de vista organizativo como económico. Les deseamos lo mejor para el futuro en este mundo que todos sabemos difícil pero que necesita más profesionales como ellos", señaló el club italiano.