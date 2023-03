El 'Caso Hazard' ha despertado en el Real Madrid. Tras más de media temporada en la que la participación del belga ha sido prácticamente nula en el conjunto de Ancelotti, las últimas declaraciones del extremo donde admitió que no se dirigía la palabra con el italiano abrieron una nueva polémica en el club blanco.

Así pues, tras el partido ante el Liverpool en el Santiago Bernabéu, le llegó el turno a Thibaut Courtois de dar su opinión sobre el conflicto entre su entrenador y el ex del Chelsea, quien además es compañero suyo también en la selección belga.

El guardameta arrojó algo más de luz al tema y no dudó en poner el foco sobre Ancelotti, alegando que no dio oportunidades a Hazard tras la cita mundialista: "Cuando Hazard volvió del Mundial entrenó muy bien y esperaba una oportunidad porque no estaban los brasileños. La oportunidad no llegó y bajó un poco la cabeza. Nunca le ha faltado al respeto a nadie".

Sin minutos

Lo cierto es que al portero madridista no le falta razón, ya que el atacante madridista tan solo ha disputado 67 minutos desde la vuelta de las competiciones de clubes. Sucedió en el partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey, en el que los blancos visitaron al Cacereño en un terreno de juego en muy malas condiciones, por lo que si había un encuentro en el que Hazard podía brillar, no iba a ser aquel día.

Desde entonces, 'Carletto' no le ha vuelto a considerar entre las opciones para participar en el equipo, ni tan siquiera como revulsivo. Sin embargo, tras aquel encuentro ante el Cacereño, Ancelotti declaró en rueda de prensa que el belga tendría más minutos a lo largo de la temporada, algo que no ha cumplido más de dos meses después.

Explicaciones de 'Carletto'

Pocos días después de las explicaciones de Hazard, le llegó el turno al preparador madridista de dar su versión sobre la situación: "La relación no es fría. Ha sido muy honesto, no hablamos mucho y es la verdad. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra. Lo más importante es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete. Esto lo valoro mucho y yo le respeto de la misma manera. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius", aclaró el italiano.

Por tanto, Ancelotti, quiso despejar las dudas confirmando que su falta de minutos se debe exclusivamente a una cuestión futbolística. En cualquier caso, Eden Hazard está cumpliendo su cuarta temporada, desde que el equipo madridista pagó 100 millones de euros por su traspaso, mientras va camino de convertirse en uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid.