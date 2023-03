A 2 días del clásico, Robert Lewandowski atendió a ESPN para hablar sobre el duelo ante el Real Madrid, la situación del equipo culé y mucho más. El polaco vivirá su tercer clásico esta temporada después de haber cosechado una victoria (en la final de la Supercopa de España) y una derrota (en la liga durante la primera vuelta) y quiere dar un golpe encima de la mesa con un triunfo que dejaría casi sentenciado el campeonato doméstico.

Durante la charla, el '9' comentó que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos tiempos y hay que adaptarse a varios estilos de juego. "Es importante adaptarse al cambio y dar un paso adelante y no intentar jugar en un solo estilo si no tienes los jugadores adecuados para hacer ese estilo. Todo el mundo quiere imitar a Pep del Barça. Ahora si ves al City ya no juegan así". Sobre su llegada al Barça, Robert reveló que era un reto que estaba preparado para asumir. "Puedo tener 34 años pero eso es sólo un número y sé que puedo jugar varios años al más alto nivel. No sé exactamente cuántos, pero siempre he sido feliz jugando. Supe que mi primera temporada aquí no sería la más adecuada para ganar títulos individuales pero estaba preparado”.

Sobre la plantilla actual

Tras caer en la fase de grupos de la Champions League y ser apeado por el Manchester United en los Play Off de la Europa League, Lewandowski reveló que todavía faltan mimbres para armar un equipo completamente competitivo. "Tenemos buena plantilla, tal vez faltan uno o dos cambios para hacer que el equipo no sea perfecto pero sí más competitivo. A veces hablamos de cosas pequeñas pero que si las cambias seremos aún más espectaculares". No estamos preparados todavía para competir al máximo nivel por los tres títulos. En fútbol es imposible cambiar algo en una semana o un mes. Lleva tiempo. Siempre quise jugar en la Liga. Ya se sabe que el Barcelona tiene muchos problemas pero cuando vi el camino que querían tomar, me dije: quiero formar parte de esto”.

Sorpresa con Dembélé y satisfacción con Pedri

"Dembélé me sorprendió mucho positivamente desde el primer entrenamiento, por su talento, su calidad y su velocidad. Para mí, realmente puede ser el mejor jugador en su posición. Ya está entre los mejores, pero a veces se lesiona. Si está en el campo, puede hacerlo todo con balón. Puede driblar con facilidad y velocidad". Para el polaco, las cualidades de Ousmane son espectaculares y cree que, de no ser por las lesiones, sería el mejor extremo del mundo.

También habló sobre Pedri (que se perderá el clásico) del que dijo lo siguiente: “Tiene un gran control del juego, pero el objetivo del fútbol es hacer goles, así que le dije que tiene que marcar goles y no sólo eso, dar asistencias. Le he dicho que no tenga miedo en ataque. A Pedri y Gavi siempre les digo. Si hemos marcado un gol, por qué no ir a por otro. Y si llevamos dos, a por el tercero”.

Futuro optimista

A pesar de tener 34 años, el delantero sabe que puede jugar varios años más en el fútbol de élite. Le da mucha más importancia al aspecto mental que al físico. "Tengo 34 años, pero esto es solo un número y sé que puedo jugar varios años al más alto nivel. No sé exactamente cuántos, pero me importan más las cosas mentales que físicas".

El Clásico y Carlo Ancelotti

Ancelotti me dio una gran autoconfianza. Me dio algo que no tenía antes. Es un ser humano impresionante, un hombre que cuida de ti. Para él, lo más importante es ser una buena persona, no hablar de táctica. Es un hombre del que aprender”.

Sobre el duelo ante el Real Madrid del próximo sábado, Robert se mostró muy ilusionado de poder jugarlo: “Es el partido de clubes más importante del mundo porque hay muchos aficionados viéndolo. Incluso yo lo veía así cuando no estaba en el Barça. Ahora formo parte del Clásico y eso es increíble para mí”.