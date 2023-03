La primera convocatoria oficial de Luis de la Fuente como seleccionador nacional ya es una realidad. La Selección Española se enfrentará en dos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa ante Noruega y Escocia siendo el debut del técnico riojano en el banquillo español. David García, Pedro Porro e Iago Aspas han sido varias de las principales novedades de la lista. A pesar de que el tema principal de la rueda de prensa era la lista, el tema de Sergio Ramos ha sido el foco de muchas preguntas. Y es que las primeras preguntas de la comparecencia han sido sobre la no convocatoria del defensa camero.

Al seleccionador no le sentaron bien las maneras de actuar del central

Luis de la Fuente cortó de raíz el tema mandando una directa a Ramos. El míster reveló que él no iba a publicar conversaciones privadas a diferencia de Sergio que contó, hace unas semanas, sus charlas con el seleccionador nacional. Eso no sentó bien a Luis que dijo lo siguiente sobre el tema: "Responderé por dejar zanjado el tema: era una conversación privada, tengo por costumbre no airear las conversaciones privadas. Es un proyecto nuevo, por un grupo nuevo y apuesto por ellos. No hay nada más. Llamo a jugadores que nos dan los mejores registros, la mejor versatilidad, todas las posibilidades... estamos contentísimos con los centrales"

Además, aseguró que su conversación con Ramos se produjo por videollamada. "Nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Referente a la carta, se explica bien y el contenido de nuestra conversación es privada" . Luis de la Fuente concluyó diciendo que el motivo por el que no había convocado a Sergio Ramos no tenía nada que ver con la edad. "La decisión de Ramos es mía"