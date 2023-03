El FC Barcelona podría dejar la liga prácticamente sentenciada en el Clásico ante el Real Madrid. De ganar, los de Xavi Hernández se pondrían a 12 puntos del conjunto merengue estableciendo una distancia casi insalvable en la pelea por el campeonato de Liga. Varios duelos se darán mañana en el Spotify Camp Nou: Xavi vs Ancelotti, Benzema vs Koundé, Lewandowski vs Militao y el que todo el mundo espera ver: el duelo entre Vinicius y Araújo. El central uruguayo del FC Barcelona es, sin duda, uno de los defensas más imponentes y rocosos del fútbol europeo y muy pocos (por no decir ninguno) futbolistas han podido superarle. Vinicius destaca por su descaro, velocidad y habilidad en el 1vs1 y, sin duda, será uno de los enfrentamientos más atractivos del encuentro.

