Antonio Conte estalló tras el empate del Tottenham ante el Southampton por 3-3. Los Spurs mandaban en el marcador (1-3) a falta de 15 minutos para el final, pero el cuadro local consiguió igualar el duelo en el tiempo añadido. Este resultado, sumado a la eliminación en la Champions League, han provocado que el entrenador italiano haya explotado contra su equipo en la rueda de prensa postpartido.

Sin rodeos

Conte fue muy contundente con la actitud de sus jugadores tildándolos de "egoístas" además de culparles de no jugar para el equipo. El enfado fue en aumento después de que el Tottenham tuviese la victoria en la palma de la mano con una renta de dos goles a favor. La decepción y el enfado de Antonio Conte eran muy notorios. El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo", dijo Conte en la cadena británica BBC. "Veo 11 jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón", afirmó.

Contra el propietario del club

Además, criticó al propietario del club acusándole de no haber conseguido nada en los 20 años que lleva al frente del Tottenham. "La historia del Tottenham es ésta. 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?" Para más inri, el contrato del técnico con el equipo londinense termina el próximo 30 de junio y su continuidad no está ni mucho menos asegurada. Sus declaraciones recientes, tras el empate ante el Southampton pueden haber acrecentado sus problemas con la directiva.