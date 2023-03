La temporada de Ez Abde con CA Osasuna no está dejando indiferente a nadie. El extremo marroquí se ha asentado en el club navarro y está siendo una de las grandes sensaciones de La Liga. Acumula 11 titularidades en el campeonato doméstico y más de 1000 minutos repartidos entre 22 partidos (en las 3 competiciones) disputados. Para Jagoba Arrasate, es un futbolista muy útil, pero la cesión en El Sadar termina en 3 meses y, entonces, regresará al FC Barcelona. Viendo el nivel que está mostrando, ya hay muchos equipos que andan detrás de él para solicitarle una cesión al Barça o incluso intentar ficharle, pero eso será más complejo.

El Valencia pudo ficharlo y ahora la opción Betis coge fuerza

El pasado verano, el Valencia CF intentó incorporarlo el verano pasado y también cuando jugaba en el Hércules, pero no fructificó. Ahora, han entrado en escena varios equipos de la Premier League como el Nottingham Forest, Chelsea y el Wolves. No solo el fútbol inglés está pendiente de Ez Abde, sino que también hay equipos en La Liga que le siguen la pista. Es el caso del Betis que quiere abrir negociaciones con el Barcelona para tener preferencia en caso de que el marroquí salga cedido el próximo verano. Esta no es la primera ocasión que el equipo de Heliópolis centra su radar en el joven extremo y, si Ramón Planas llega a la directiva verdiblanca, las negociaciones irían más rápido. Y esto se debe a que Planas fue el encargado de fichar a Abde cuando era secretario técnico en el Barcelona. Ramón apostó por el marroquí pagando 2 millones de euros al Hércules.

Satisfacción en Can Barça

La directiva 'culé' está muy satisfecha con el rendimiento de Abde en Osasuna. Tanto es así que el club está barajando la posibilidad de buscarle hueco en el primer equipo de cara al curso que viene. Esto podría darse debido al problema que tiene el Barça con el fair play financiero que le genera problemas para poder fichar. Por ahora, no hay movimientos al respecto, pero el Real Betis quiere estar pendiente de la situación del futbolista por si el equipo azulgrana no cuenta con él la temporada que viene.