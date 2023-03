Pep Guardiola vive un proyecto a largo plazo en el Manchester City, pero todo acaba en algún momento. Su etapa dorada en el Barça y su paso por el Bayern llegaron a su fin y en algún momento tendrá que abandonar el club inglés. El catalán tiene claro quién puede ser su sustituto.

El elegido sería Vincent Kompany. El belga se retiró en 2020 y a sus 36 años ya entrena a todo un Burnley. Asumió el reto de luchar por el regreso a la Premier y es líder de Championship con el ascenso ya en el bolsillo. En la FA Cup ha alcanzado unos meritorios cuartos de final y se ha medido al club del que era leyenda. El City ganó 6-0 con otra exhibición de Haaland, pero Pep quedó maravillado con lo que vio en su rival.

En la rueda de prensa postpartido todo fueron elogios: "No lo sé. Quizás no esté de acuerdo conmigo, pero después de haber visto a su equipo estos días estoy más que convencido de que volverá. El cuándo, acerca de lo que dije hace unos días... eso no lo sé. Pero sucederá". Guardiola entrenó a Kompany y ahora ve en él a un sucesor en el banquillo a largo plazo.