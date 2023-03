Es un hecho que en el Atlético de Madrid hay ‘caso Kondogbia’, un jugador que ha pasado de prácticamente indiscutible a estar permanentemente en la sombra. El ex del Valencia CF ha pasado de ser importante para el ‘Cholo’ Simeone a no contar para el técnico pues no juega desde el pasado 29 de enero ante el Osasuna, y ha visto cómo el joven Pablo Barrios le ha adelantado por la derecha.