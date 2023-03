El VAR llegó para quedarse... pero no en todas partes. Las polémicas que ha generado el videoarbitraje han ido a más esta temporada, especialmente en LaLiga, que es donde más se abusa de su uso incluso en jugadas en las que no debería emplearse. Pues bien, en Suecia han decidido que tanto por cargarse la esencia del fútbol como por su más que mejorable uso, no usarán el VAR en su campeonato doméstico.

En una decisión inaudita desde que el videoarbitraje se implantó, la Junta Directiva de la Asociación Sueca de Fútbol ha decidido rechazar su uso básicamente por el alto grado de disconformidad que generaba en los aficionados. En total han sido 18 de los 32 clubes profesionales los que no han dado el OK. Entre ellos están varios de los clubes más importantes del país como Malmö, Göteborg, AIK, Hammarby y Djurgarden. El Sindicato Sueco de Aficionados al Fútbol (SFSU) mostró su alegría tras la decisión. "La mayoría de los clubes de élite se han pronunciado en contra del VAR. Lo han dicho claramente: ‘No, gracias’. Que ahora exista una mayoría es algo que esperamos sea respetado por los distritos, la confederación y otros grupos de interés”, dijo John Pettersson, portavoz del SFSU. El debate sobre el uso o no del VAR se retomará en noviembre, cuando la Junta Directiva se reunirá de nuevo. “Estoy bastante seguro de que el VAR, con el sistema actual, tiene pocas posibilidades de entrar en el fútbol sueco”, añadió Pettersson.