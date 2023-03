A sus 45 años, Gianluigi Buffon todavía sigue jugando como profesional defendiendo la portería del club que le vio crecer, el Parma. Sin duda, el mítico portero italiano está dejando un legado que será muy difícil de superar para los futuros guardametas italianos.

Ahora, ya en uno de sus últimos años de carrera, ha concedido una entrevista para el canal de Twitch 'BoboTV', de sus excompañeros en la selección italiana Vieri y Cassano, en la que ha repasado gran parte de su trayectoria. Entre los titulares más interesantes que ha dejado 'Gigi', destaca que ha revelado que el mayor error de su vida fue cuando se marchó del PSG, donde militó durante la temporada 18/19.

Según cuenta Buffon, se encontraba muy feliz en la capital francesa: "Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos... Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo", afirmó el italiano.

Sin embargo, todo se truncó cuando le comunicaron que el siguiente curso sería Areola quien se pusiera bajo los palos en la Champions League, algo que el internacional con Italia no aceptó: "Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar".

Su mayor decepción también fue en París

Además, Buffon también reveló que la mayor decepción de su carrera también se produjo durante su estancia en París, cuando cayeron eliminados de la Liga de Campeones a manos del Manchester United: "Estaba convencido, éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos de final con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta. Esa fue la mayor decepción de mi carrera".

Así pues, no cabe duda que un único año en la 'ciudad del amor' fue suficiente para que Buffon quedara marcado de por vida.

Cerca de fichar por el Barça

Por otra parte, 'Supergigi' también habló sobre su llegada a la Juventus, el club donde se convirtió en un mito. Pues bien, el guardameta sorprendió declarando que estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona, hasta que su padre le hizo cambiar de idea: "La Juve me hizo llegar a lo más alto. Fue la mejor decisión de mi carrera, me ayudaron mi padre y mi agente a tomarla. Me querían Roma y Barça, estaba a punto de irme a España. Mi padre dijo que la Juve era la mejor decisión, porque llevaba cinco años sin scudetto y habría vuelto a ganar y así fue", aseguró Buffon.

Su retirada está próxima

Por último, 'Gigi' también advirtió de que el final de su carrera está cada vez más cerca, por lo que, según sus previsiones, espera retirarse al final de la temporada que viene. A pesar de que esta temporada está compartiendo titularidad con Leandro Chichizola, al italiano le gustaría ser más importante y, debido a su edad, ve difícil que esto pueda producirse: "Soy competitivo, no quiero que me consideren un segundo".

Así pues, se espera que la leyenda italiana ponga punto final a su brillante carrera el próximo curso, tras 23 años poniéndose los guantes todos los fines de semana.