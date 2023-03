El Palmerias sigue en su escalada por alzarse con el Campeonato Paulista, tras acceder a la final derrotando al Ituano. Pero esto no es noticia. El 'Verdão' es el claro favorito para hacerse con el título, sin embargo, la gran promesa del fútbol brasileño no está participando de ese éxito. Endrick ha sido suplente en los dos últimos partidos del conjunto carioca, y su técnico, Abel Ferreira, no le ha sacado a disputar ni un solo minuto entre los dos encuentros.

Un dato preocupante al que se le une el de sus cifras goleadoras este 2023, desde que se oficializase su traspaso por el Real Madrid. Ni un solo tanto lleva registrado el talento de 16 años, que irrumpió con fuerza en categorías inferiores, para ganarse su fichaje por el club blanco, que desembolsó 35 millones de euros para asegurarse su futuro de blanco. Endrick es sustituido y rompe en llanto Son ya dos meses sin ver puerta para el ariete brasileño, que se unirá a la disciplina de Chamartín en 2024 con su mayoría de edad. Por el momento, seguirá fogueándose en su país natal, donde fue visitado por el director de fútbol internacional de su fututo club, y que ejerce como ojeador de perlas sudamericanas para Florentino Pérez. Juni Calafat estuvo en Sao Paulo la semana pasada para mostrarle su apoyo al 'menino prodígio', según informa Sport. En busca de su tercer título A pesar de su corta edad, Endrick está en disposición de tocar metal por tercera vez con el primer equipo del Palmeiras. El Verdao se ha clasificado para la final del Campeonato Paulista tras dejar en el camino a Corinthians en cuartos y al Ituano en semis. En la final se verán las caras con el vencedor del choque entre Agua Santa y Red Bull Bragantino, que se enfrentan esta madrugada en Santos en busca de un billete para la gran final, en la que ya espera Endrick. El Liverpool pierde fuelle en la carrera por Jude Bellingham