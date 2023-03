El Barcelona ya trabaja en el proyecto del futuro y está siguiendo de cerca a varias promesas internaciones. Desde hace unas semanas, la directiva blaugrana le sigue la pista a Saido Baldé y, ahora, se ha centrado en Florian Wirtz, mediapunta de 19 años que juega en el Bayer Leverkusen. Según Sky Sport Alemania, las primeras conversaciones entre el joven futbolista y el Barcelona ya se habrían producido. El medio también comenta que el club azulgrana ha llamado al padre de Florian para saber la situación del chico que tiene contrato hasta 2027 con el Bayer 04. Con una vinculación de 4 años más con el equipo alemán, su salida no será fácil y los clubes que quieran ficharlo tendrán que pagar un buen 'peaje'.

Desde niño, con afinidad por el Barça

Como dato curioso, Wirtz ha manifestado en varias ocasiones su afecto por el Barça. Hace un año, durante una entrevista para Bild, el alemán dijo lo siguiente: "Cuando era pequeño siempre quise jugar en el Barcelona. Eso no ha cambiado, pero todavía tengo algo de tiempo hasta que eso llegue" . Después de que saliese a la luz la información publicada por Sky Sport, Florian se mostró sorprendido al verla. “Todavía no he oído nada relacionado con el FC Barcelona. No he oído nada al respecto y también me sorprendió cuando lo leí. Sigo teniendo objetivos con el Leverkusen y con la selección. No miro mucho al futuro. Estuve muy ocupado con mi lesión”. Su padre dejó claro que no barajan la posibilidad de marcharse del Bayer el próximo verano. “Por supuesto, todo jugador joven quiere jugar en los mejores clubes, pero Florian sigue estando en buenas manos en el Bayer hasta la Eurocopa de 2024″ . Y es que además, el contrato del joven diamante germano no incluye ninguna cláusula de rescisión.

Esta es su cuarta temporada en el primer equipo del Bayer compitiendo en la Bundesliga. Con 17 años debuto en la máxima categoría del fútbol alemán, y desde entonces, su crecimiento ha ido en aumento año tras año. Este curso suma 13 partidos disputados (7 titularidades), 2 goles y 6 asistencias repartidas. La lesión que sufrió en marzo del año pasado lo tuvo apartado 9 meses de la competición y su regreso, lógicamente, ha sido lento. Por ahora, tanto Florian como su entorno más cercano, quieren disfrutar y seguir creciendo en el Bayer Leverkusen como mínimo hasta el 2024, temporada donde se disputa la Eurocopa. A partir de ese momento, se tomará una decisión. El Barcelona seguirá haciendo informes del chico para intentar incorporarlo dentro de dos veranos.