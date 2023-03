Tras el pitido final del árbitro en el clásico, Dani Carvajal y Arnau Tenas estuvieron involucrados en un altercado donde tuvieron que intervenir miembros de los dos equipos para separarlos. Los motivos de la pelea se desconocían, pero, hoy, se han destapado. Y es que, según 'RAC 1', todo empezó en la ida de las semifinales de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El Barcelona se llevó el triunfo por 0-1 y, tras la conclusión del partido, Carvajal se acercó al vestuario culé a pedirle la camiseta a Sergio Busquets. Justo en el momento en el que el centrocampista le dio su elástica, Carvajal oyó a Arnau Tenas criticar al Real Madrid. El lateral madridista hizo oídos sordos, pero no lo iba a olvidar de cara al próximo partido entre ambos equipos.

Carvajal le tiró en cara sus acciones en el último clásico

Y es que Dani no iba a hacer como si nada hubiese pasado y tenía muy reciente los comentarios de Arnau Tenas en el vestuario del Bernabéu. Viendo además que el Real Madrid casi había tirado el título de liga en el Spotify Camp Nou, el defensor blanco fue directo a por el canterano culé y lo cogió incluso del cuello. La disputa no llegó a más afortunadamente, pero pudo haber sido peor, si no llegan a aparecer jugadores miembros del staff, etc de cada equipo. Lo que pudo terminar de una manera muy correcta, se acabó convirtiendo en un enfrentamiento que nunca gusta ver en los campos de fútbol.