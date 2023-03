El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha ofrecido una conferencia esta tarde en el Stockholm School of Economics celebrado en la capital sueca y desde allí ha vuelto a arremeter contra la autodenominada Superliga. "La UEFA es la única que puede dar solución a que no se destruya el fútbol europeo", ha dicho. Además, el presidente de la LaLiga ha lanzado una advertencia sobre la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. "La ECA es como la Superliga pero a un paso más lento y eso me preocupa", ha enfatizado.