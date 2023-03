El Málaga no está viviendo su mejor temporada en el ámbito deportivo. El club está tercero por la cola en Segunda División a diez puntos de la salvación para no descender a Segunda RFEF. Sin embargo, a pesar de la mala situación este curso, le podría haber salido un nuevo comprador.

Se trata de Nasser Al Khelaïfi, el dueño del PSG. El magnate catarí ha reconocido en el MARCA Sport Weekend 2023 que no descarta comprar la entidad malagueña si se da la oportunidad. "Ahora tienen una situación difícil, creo que es duro para ellos, pero si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad de Málaga y el Club son fantásticos", expresó el también presidente del equipo parisino.

"No puedo dar una confirmación definitiva"

Al Khelaïfi, eso sí, ha desvelado que Qatar Sports Investment, su empresa, está "estudiándolo", pero que no hay nada firme sobre la mesa. No obstante, la situación entre el actual propietario del club, Al-Thani, y el equipo no es la mejor debido a la mala situación deportiva.

"Si digo que sí la gente se va a emocionar y se va a decepcionar si digo que no. Estamos estudiándolo es una oportunidad, no digo que lo vamos a hacer, pero no puedo dar una confirmación definitiva. No puedo ser más claro, lo siento", explicó el empresario.

De esta manera, no se puede descartar nada en el futuro del Málaga que, eso sí, tiene muy complicado conseguir la permanencia en Segunda División para la próxima temporada.