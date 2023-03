El futuro de Leo Messi en el PSG parece cada vez más complicado. El argentino aún no ha renovado y su continuidad no está ni mucho menos garantizada. Más si cabe si la posibilidad de su regreso al FC Barcelona continúa encima de la mesa.

Así se ha encargado de recordarlo Joan Laporta en el canal de Youtube 'The business and money behind sports' de Joe Pimplano, en unas declaraciones que recoge 'Relevo' y en las que habla de la situación de la ‘Pulga’.

"Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas", señaló el prsidente blaugrana en una entrevista realizada el 28 de febrero, aunque publicada el 23 de marzo.

"Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón, es parte de nuestro escudo. Es el mejor jugador de la historia y ha sido el jugador más importante de la historia del Barça", destacó el presidente del Barça.

Medido discurso

Laporta dejó claro que tenía que “tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto", y también se refirió a la polémica decisión que tomó en el verano de 2021 cuando no renovó el contrato de Messi.

"El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho", concluyó Laporta, eludiendo cualquier responsabilidad sobre aquel hecho.