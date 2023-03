El conflicto del clásico entre Gavi y Dani Ceballos provocó que Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español de fútbol, les juntase a hablar para evitar que el problema se trasladase en la selección y encontrase "compromiso y una calidad humana excepcional" en una charla entre ambos jugadores para que, desde ahora, se dejen "la vida el uno por el otro".

Ha sido la primera situación resuelta por De la Fuente como seleccionador de la absoluta y agradeció el comportamiento de sus jugadores para solucionar con rapidez el problema.

"La consecuencia es que no hay ningún debate ni conflicto", aseguró en rueda de prensa en La Rosaleda. "Son dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección y lo de los clubes está olvidado". "Se que se van a dejar la vida el uno por el otro en la selección. Están muy tranquilos y yo orgulloso de ellos porque han demostrado un compromiso y una calidad humana excepcional", añadió.

Nuevo dibujo en marcha

El cambio de sistema que Luis de la Fuente introducirá en la selección, respecto al que empleaba Luis Enrique, deja en un 4-2-3-1 a la figura de Gavi buscando un espacio fuera del doble pivote. Una situación que no preocupa al técnico que elogió la versatilidad del joven centrocampista. "Gavi es un futbolista muy versátil que da muchas posibilidades. Puede jugar de 8, de 10, por la izquierda. No me genera situación de conflicto, me quedo con la versatilidad que tienen los jugadores. Nos da posibilidades de jugar de varias maneras", manifestó.