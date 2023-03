Andrea Pirlo, leyenda del fútbol italiano y actual entrenador del Faith Karagümrük SK turco, estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti durante 8 temporadas en el AC Milan (de la 01/02 a la 08/09). En ese período, el conjunto italiano logró 8 títulos con Ancelotti en el banquillo y Pirlo dirigiendo al equipo sobre el césped. 2 Champions (2003 y 2007) y un título de la Serie A (2004) encumbraron una de las mejores épocas del AC Milan . Sin embargo, en una reciente entrevista para La Gazzetta dello Sport, Andrea comentó que Ancelotti no es el mejor entrenador italiano de la historia. Sin pelos en la lengua, el exjugador no tuvo ningún reparo en decir que otros técnicos como Allegri, Lippi o Conte son mejores (a su parecer) que el actual entrenador del Real Madrid que consiguió una Champions, una Supercopa de Europa, una Liga y un Mundialito de Clubes en la temporada 2022.

No cierra la puerta a la Juve

“¿En quién busco la inspiración? He trabajado con los mejores, aprendiendo de todos. Sin embargo, pienso con cabeza propia, haciendo una síntesis de todas las experiencias. ¿El número uno? Ancelotti por su calidad humana y técnica ha cosechado más victorias que nadie y en todos los campeonatos, pero ¿cómo se le puede poner por delante de Lippi, Conte o Allegri?. Son diferentes. Buen juego o no: quien gana manda”. Pirlo no se mordía la lengua y sostenía que los tres entrenadores mencionados eran mejores que Ancelotti. Además, también habló sobre una posible llamada de la Juventus: “Claro. Si te llama un club top como la Juve... Las relaciones están bien. Escucho a algunos de los gerentes que quedan y también estoy en contacto con Andrea Agnelli. Queda el aprecio mutuo, otra cosa es si los planes han cambiado”.

Pirlo lleva entrenando en Turquía desde junio del año pasado. Su equipo, el Fatih Karagümrük, se encuentra en la novena posición de la Liga Turca y su contrato expira en junio de este curso. En ese aspecto, ya tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero esperará al final de la temporada para tomar una decisión. “Los dirigentes ya me han ofrecido una renovación, pero es mejor hablarlo al final de la temporada. Vivo del lado europeo, en Nisantasi, arriba de Besiktas. Desde mi casa puedo ver el Bósforo y es un espectáculo único. Claro, hay mucho tráfico, pero es una metrópoli de 20 millones de habitantes que te da mucha energía. Y con una pasión por el fútbol increíble”