El pasado lunes saltaba la bomba. El Daily Record publicaba que Catar tenía interés en comprar el Manchester United. Y no solo eso, sino que incluso sostenía que Qatar Sports Investments había realizado una primera oferta para adquirir el club inglés. Esa supuesta primera propuesta habría sido rechazada por los hermanos Glazer lo que habría provocado que los qatarís subiesen la apuesta en una segunda oferta. De producirse la compra, el Manchester United se uniría al Paris Saint-Germain y Sporting de Braga en cuanto a clubes propiedad de jeques árabes. Sin embargo, esta información era completamente falsa, según ha apuntado El Desmarque.

Vistas a futuro

Y es que, según este medio, Qatar Sports Investments no tiene ninguna intención de comprar el Manchester United, a pesar de que haya habido un interés por parte de un empresario qatarí. "Las informaciones publicadas en Gran Bretaña no son correctas", afirmaba a El Desmarque. "QSI no está detrás del Manchester United". El club de la Premier League está fuera del radar de esta empresa, pero el Málaga es una opción: "QSI quiere aumentar su participación en el PSG y una pequeña participación minoritaria en el SC Braga. Sin embargo, por el momento no tiene previstas otras grandes inversiones en el fútbol".

Al-Khelaifi, ceo de Qatar Sports Investments, aseguraba hace unos meses en un acto del diario Marca lo siguiente: "Estamos buscando oportunidades. Es un club fantástico aunque ahora tienen una situación difícil, muy complicada. Si se da una oportunidad, ¿por qué no? Son una ciudad y un club fantásticos". La entidad no se plantea comprar el Málaga por el momento, pero es una puerta que no van a cerrar. Lo que es evidente es que, si finalmente adquieren el equipo andaluz, no será un 'club salélite'