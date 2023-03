Khvicha Kvaratskhelia es la gran sensación europea de la temporada actual. El georgiano del Nápoles está maravillando al mundo con exhibiciones para dar y regalar tanto en la Serie A como en Champions. La estrella del equipo italiano suma 14 goles esta campaña (12 en liga y 2 en Champions) en 30 partidos disputados. Pocos lo conocían antes del inicio de este curso y, sin duda, se ha consolidado como la gran revolución del panorama futbolístico con solo 22 años. El Nápoles es consciente de que su mayor diamante es una 'perita en dulce' de cara al próximo mercado de fichajes. En esa tesitura, el periodista, Santi Aouna, ha informado que Kvaratskhelia va a renovar su contrato con el Nápoles hasta el año 2028 (su vínculo termina en 2027). Además, el nuevo acuerdo conlleva una importante mejora salarial ya que el georgiano pasará a cobrar 2,5 millones de euros netos más pluses por objetivos logrados.

Sin cláusula de rescisión

El nuevo contrato no contemplará cláusula liberatoria (el actual contrato tampoco lo tiene) para evitar que clubes top mundiales puedan aprovecharse de ello. Por tanto, el traspaso de Kvaratskhelia será puramente una puja y se lo llevará el club que ponga la mayor cantidad de dinero encima de la mesa. Dentro de la cúpula napolitana sostienen que su venta no se dará por menos de 100 millones de euros. Saben que es el jugador por el que puedan sacar una cantidad indecente de dinero y no lo malvenderán bajo ningún concepto. Por el momento, Kvaratskhelia está centrado en seguir creciendo en el Nápoles y hacer historia en el club napolitano. Sabe que esta es su primera temporada en el fútbol de élite y no va a tomar una decisión precipitada.

De Laurentiis declaró en febrero que Kvaratskhelia Y Osimhen iban a quedarse mucho tiempo en el Nápoles. Esto se ha cumplido y, en breve, estampará su firma en el nuevo acuerdo. El pasado verano, el Nápoles pagaba 11,5 millones de euros al Dinamo Batumi por su fichaje y, sin duda alguna, su valor se ha disparado en los 7 meses que llevamos de temporada. El agente del futbolista reconoció que el joven georgiano prefería antes ir al Real Madrid que al Barcelona, pero, por ahora, su cabeza está centrada en el Nápoles.