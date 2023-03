La salida de Ilkay Gündogan del Manchester City va camino de convertirse en un nuevo culebrón. El futbolista alemán termina contrato con el conjunto de Manchester este próximo 30 de junio, por lo que la decisión sobre su futuro será inminente.

Todo parecía apuntar a que el jugador de origen turco iba a jugar en el FC Barcelona a partir de la próxima temporada, sin embargo su agente y tío, Ilhan Gündogan, ha hecho unas declaraciones que no han dejado nada tranquilos a los aficionados culés: "No hay acuerdo todavía con ningún club", afirmó Ilhan para The Guardian.

Del mismo modo, añadió que el centrocampista se encuentra plenamente concentrado en competir lo que queda de temporada con el City de la mejor forma posible, dado que "disfruta jugando para Pep Guardiola". Asimismo, concluyó confirmando que el futuro de Gündogan todavía está completamente abierto, por lo que no descarta ni tan siquiera la renovación.

Guardiola lo quiere

A pesar de la firme postura del actual jugador 'citizen' de no renovar, no le ha pasado factura en cuanto a su participación con el equipo.

El alemán está cumpliendo su séptimo curso en las filas del conjunto del Etihad Stadium, por lo que es una de las personalidades importantes del vestuario y reconocido por el club. Por ello, la directiva del City no ha dado órdenes de apartar al jugador, como sí ha ocurrido en otras ocasiones similares.

Así pues, el ex del Borussia Dortmund es una pieza fundamental para el técnico de Santpedor. A lo largo de esta temporada, el de Gelsenkirchen ha disputado 37 encuentros con el conjunto mancuniano, aportando, además, cuatro goles y cuatro asistencias.

Por tanto, no cabe duda de que su actual entrenador estaría encantado de que se quedara: "Sabe exactamente mi opinión sobre él. El club lo sabe y es una duda para él y su agente", expresó recientemente Guardiola.

Xavi tampoco duda

Con todo, el internacional con Alemania parece que tiene claro buscar una última aventura en el futbol de máximo nivel. Si finalmente fuera así, el FC Barcelona sería el mejor colocado. Con el jugador llegando "a coste cero", la directiva comandada por Joan Laporta se lanzaría de lleno a por Gündogan.

Además, es una petición expresa de Xavi Hernández, dado que Sergio Busquets podría marcharse al final de la temporada y el catalán lo ve como un posible recambio de la leyenda barcelonista.

Por tanto, queda muy poco tiempo para que Gündogan tome la decisión definitiva sobre su futuro, por lo que tendrá que elegir entre encontrar un nuevo destino o seguir en Inglaterra.