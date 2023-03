Hace un par de semanas, en el clásico disputado en el Spotify Camp Nou, Aubameyang estuvo presente en el campo viendo la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid por 2-1. A pesar de no haberse reunido con Laporta, el delantero del Chelsea manifestó al club su deseo de regresar. El gabonés no está nada cómodo en Londres y no entra en los planes de Graham Potter. Esto, sumado a su buena etapa con el equipo de Xavi Hernández, podría desembocar en su regreso al FC Barcelona de cara a la temporada que viene. Esta campaña está siendo un auténtico suplicio para 'Auba': desde el 26 de febrero no ha disputado ni un solo minuto. Además, muchas desconvocatorias en liga sumado a su no inclusión en la lista de la Champions League. El ariete de Gabón está muy descontento con el nulo protagonismo que está teniendo en Stamford Bridge y su salida del equipo inglés parece inminente en la próxima ventana de fichajes.

Y el destino que el quiere es el Barça. El club donde ha sido feliz y rendido a un gran nivel en la última etapa. La directiva culé, con Mateu Alemany a la cabeza, avala el regreso de Pierre-Emerick, pero es consciente de que no será una operación sencilla. El motivo es que el Chelsea pagó 12 millones por él en el pasado mercado de verano y tiene claro que no lo va a regalar. Los ingleses no van a facilitar su salida al Barcelona a pesar de que Aubameyang está haciendo todo lo posible por poner rumbo a la ciudad condal. Enfado en el Chelsea Para más inri, los 'blues' están muy mosqueados con Auba por su acercamiento al Barcelona durante el clásico. En la directiva del club inglés no sentó bien que se ofreciese a volver teniendo en cuenta que su rendimiento no está siendo el mejor. La realidad es que el Chelsea no va a malvenderlo y si quiere llegar al Barça, la opción más factible sería una cesión (pagando el Barcelona una parte de la ficha) o una rescisión de contrato. Dentro del seno de la cúpula azulgrana, saben que deben esperar para mover ficha por Aubameyang debido a que hay más equipos interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el jugador quiere volver al Spotify Camp Nou por lo que ese factor juega en favor del equipo de Xavi Hernández.