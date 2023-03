El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que si Pablo Páez Gavira 'Gavi' jugara "en otro equipo" el trato mediático que recibiría el centrocampista azulgrana "sería diferente", y se mostró convencido de que Ansu Fati "será importante" en los partidos que restan.

En la rueda de prensa previa al partido liguero del Elche CF, el técnico egarense respondió a las preguntas sobre las informaciones que en la última semana se han publicado sobre el comportamiento del jugador andaluz en la concentración de la selección española.

"Veo a un 'Gavi' contento, feliz, a un jugador extraordinario que pone una actitud tremenda. Supongo que el problema es que es jugador del Barça. Si no lo fuera sería una virtud. Estoy muy orgulloso de él. Es uno de los mejores jugadores de España y de los mejores futbolistas del mundo. No tengo ni idea de las campañas", argumentó.

En la comparecencia, Xavi también se refirió al futuro de Ansu Fati, después de que la pasada semana el padre del futbolista, Bori, criticara la falta de minutos que está teniendo el delantero esta temporada.

"Lo que me preocupa es Ansu, no su padre ni su representante. No le doy importancia a las declaraciones, las entiendo perfectamente. Él (el padre) está sufriendo por su hijo. Ansu está concentrado, es un gran tío, una persona madura. Soy el primero que quiero que triunfe", manifestó.

En este sentido, el entrenador señaló que lo "importante" es que el futbolista se ha entrenado muy bien y se mostró convencido de que "será importante" en los partidos que quedan.

"Esto es el Barça y los jugadores deben entender que en el fútbol moderno hay cinco cambios. El jugador que juega media hora puede cambiar el partido. Ansu cada vez será más importante, pero ya pedí paciencia", reflexionó.

📣 Xavi: "Tengo mucha confianza y una fe total en Ansu. Es un jugador que puede marcar diferencias en cada partido. Soy el primero que quiero que triunfe." pic.twitter.com/WAsDLNz7xs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 31 de marzo de 2023

Con todo, el líder de LaLiga se mide este sábado al Elche, un partido que Xavi calificó de "trampa", ya que el colista de la competición, que estrena entrenador, Sebastián Beccacece, jugará "extramotivado".

Asimismo, Xavi no piensa en el clásico copero del próximo miércoles contra el Real Madrid, donde espera recuperar efectivos. De momento, Ronald Araujo ya ha recibido el alta médica de su lesión muscular y estará disponible para jugar el partido contra el Elche.

Más cauto se mostró el técnico con la recuperación de los lesionados Pedro González 'Pedri', Ousmane Dembélé, Andreas Christensen y Frenkie de Jong. "Vamos a jugar con las sensaciones de los futbolistas", indicó Xavi.