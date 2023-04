Llegan malas noticias para el FC Barcelona a 3 días de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Frenkie de Jong está prácticamente descartado para el partido, según ha informado AS. El pasado 19 de marzo (en el duelo de liga contra el Real Madrid), el holandés sufrió una pequeña rotura en el bíceps femoral del muslo derecho. Desde entonces, ha estado entrenando en solitario y recuperándose para poder competir cuanto antes. Sin embargo, en la sesión de este sábado, Frenkie no acabó bien y su presencia en el clásico del miércoles está descartada si no hay un giro 180º.

Otro contratiempo para Xavi Hernández Y es que la primera etapa de la recuperación iba 'viento en popa' dándole varias opciones de poder jugar la vuelta de la Copa del Rey. Por desgracia para el Barcelona, De Jong no está 100% recuperado y, en el entrenamiento de ayer, acabó renqueante. Esta baja se suma a las de Pedri, Dembelé y Andreas Christensen, lo que supone un grave problema para el técnico de Terrasa a la hora de armar el XI titular para el partido contra el Real Madrid. 4 futbolistas que, de estar sanos, serían de la partida el miércoles. La importancia de estos futbolistas es capital para Xavi que tendrá que buscar alternativas. En principio, el recambio de Frenkie de Jong será Franck Kessié que fue el gran héroe en el último clásico gracias a su gol que dio la victoria al FC Barcelona. Su suplencia contra el Elche denotaba que Xavi lo estaba reservando para el encuentro copero donde también estará de vuelta Sergio Busquets. A pesar de no poder contar con cuatro futbolistas de gran peso, el míster culé recuperará a 2 piezas para hacer frente al Real Madrid e intentar pasar a la final de la Copa del Rey.