El Manchester United cosechó una nueva derrota en St. James' Park que va a tener consecuencias a corto plazo. El Newcastle llegaba al decisivo partido tan solo tres puntos por detrás de los 'red devils', por lo que tras la merecida victoria, las 'urracas' superaron a los mancunianos debido a la diferencia de goles (22 contra 4).

Lo cierto es que el conjunto local fue ampliamente superior durante el partido, dominando el juego y gozando de las mejores ocasiones. Sin embargo, no fue hasta el minuto 65 cuando Joe Willock adelantó al Newcastle tras una buena jugada colectiva que el inglés remató a placer desde dentro del área pequeña.

A pesar del gol, el United no fue capaz de acercarse en exceso a la portería de Pope y el corto marcador era lo único que mantenía cierta incertidumbre. Finalmente, Wilson sentenció en el 88' tras rematar cruzado un centro de Trippier.

Mala racha en Premier

Así pues, al conjunto de Ten Hag pueden entrarle las dudas sobre su participación en la próxima edición de la Champions League. Con el Newcastle ya en la tercera posición, el Tottenham se encuentra a solo un punto de arrebatarle la cuarta plaza al United.

De este modo, parece que hasta el final no se decidirá qué dos equipos acompañarán a Manchester City y Arsenal la temporada que viene en la máxima competición continental.

Además, con este partido los 'red devils' enlazan ya tres encuentros de Premier sin conocer la victoria que le han hecho despedirse por completo de la pelea por el título. Por tanto, los de Manchester afrontan el tramo decisivo de la temporada inmersos de lleno en una mala dinámica.

El Sevilla, afectado

Con todo, si finalmente los de Old Trafford no son capaces de revertir la situación y acaban fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, tan solo les quedaría la opción de llegar a ella vía Europa League. Esta noticia no es nada positiva para el Sevilla FC, que será su próximo rival en la segunda competición europea.

De esta forma, todo hace indicar que el Manchester United deberá afrontar la eliminatoria 'con el cuchillo entre los dientes' para no despedir sus opciones de alcanzar su principal objetivo de la temporada por medio de este campeonato.

Por otro lado, los de Mendilibar prefieren acogerse a la alternativa de que los ingleses no pueden despistarse ni un partido en Premier League, por lo que no se pueden guardar nada y llegarían más cansados a la cita con los hispalenses.

En cualquier caso, la eliminatoria promete ser vibrante, con un Sevilla que ha empezado con buen pie la era Mendilibar frente a un United que lo dará todo para volver a levantar metal en Europa, algo que no consiguen desde 2017. En menos de dos semanas (13 de abril) se disputará la ida en Old Trafford.