Jude Bellingham es el gran objetivo para el Real Madrid de cara al próximo verano y la directiva blanca va a hacer todo lo posible por ficharlo. Florentino Pérez sabe que no está solo en la puja por el talento inglés y tendrá que poner toda la 'carne en el asador' para poder ficharlo. El Liverpool perdió fuerza en la carrera por Bellingham y eso ha allanado el camino para el Real Madrid. Y así lo confirma desde Alemania el diario Bild.

Pole position para el Real Madrid

Y es que el padre y agente del jugador inglés, Mark Bellingham, estuvo en Madrid el pasado mes de febrero para reunirse con la cúpula del Real Madrid y conocer de primera mano cómo acometerían el fichaje de Jude. Además, el padre visitó las oficinas del club blanco, pero no lo hizo con el Liverpool y Manchester City. Esto ha provocado que los competidores vean más cercano su fichaje por el Madrid.

Bild confirmó que la reunión entre el Borussia Dortmund y el agente del jugador no se ha producido todavía. El club alemán quiere renovar a su estrella, pero el jugador y su entorno no están por la labor de aceptar la propuesta. Con una cláusula de 150 millones y un contrato hasta 2026, Bellingham apunta a ser el gran movimiento del próximo verano. El Real Madrid no va a pagar su cláusula y tampoco se meterá en una puja por el inglés. Desde la cúpula madridista tienen fe en que se pueda lograr su incorporación debido a las buenas relaciones con el Borussia y el futbolista.