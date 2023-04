A pesar de la llegada de Thomas Tuchel al vestuario del FC Bayern, los problemas no se han acabado para los bávaros. Si bien, en su debut el nuevo técnico logró convencer a la parroquia alemana tras ganar al Borussia Dortmund (4-2) y recuperar el liderato de la Bundesliga, en su segundo partido, los muniqueses han sufrido un 'revés' muy duro al caer de forma sorprendente en casa frente al Friburgo (1-2) en la DFB Pokal, siendo así eliminados.

Kimmich terminó desquiciado con el equipo

Como era de esperar, esta derrota ha reavivado todo el fuego que se había provocado en el vestuario del Bayern de Múnich tras la salida de Nagelsmann.

Uno de los hombres importantes de la plantilla, Joshua Kimmich, habló ante los medios tras el partido y se le vio visiblemente enfadado con la situación y con sus compañeros: "Me cabrea cuantos más títulos perdemos. Ahora hemos perdido otro. Estamos eliminados a pesar de que no lo merecimos. ¡Eso duele brutalmente! En general, perdemos demasiados juegos después de ponernos por delante. Tienes la sensación de que hay poca pasión, poca emoción. Al final, no logramos decidir estos juegos y ganarlos".

Además, el centrocampista alemán también pidió una inminente reacción al equipo tras el cambio de entrenador: "Un cambio de entrenador siempre es una mala señal para un equipo, porque antes no jugamos bien y no ganamos los partidos. En consecuencia, uno espera una cierta reacción desafiante. No estoy hablando de cosas técnicas o tácticas, sino de esta cosa emocional".

De este modo, Kimmich exigió una mayor implicación a sus compañeros. Queda por ver cuál será la reacción del vestuario ante estas palabras, pero queda claro que la unión no es total.

Otro jugador destacado del equipo, Thomas Müller, analizó la derrota más fríamente, pero también desde una perspectiva crítica: "Estamos amargados. Estamos fuera y no podemos cambiarlo. Sabemos que la Copa ha terminado por este año, teníamos grandes planes".

Tuchel ya dispara

Por otro lado, también le tocó a Thomas Tuchel dar sus explicaciones a la inesperada eliminación en rueda de prensa. En primer lugar admitió que él era responsable de la derrota y, en contra de las palabras de Kimmich, afirmó que no se trataba de un tema emocional: "Por supuesto que es una gran decepción. No sé si merecida, pero al final tampoco importa. Estuvimos bien o incluso muy bien en las fases del juego, pero quizá faltó la voluntad final. Pero la pasión no es el problema. Por desgracia, los pases en el tercio final no llegaron. Ahora tenemos que respirar hondo. Nos perseguirá durante un tiempo, pero tenemos que digerirlo y aprender de ello".

Además, el reciente preparador de los bávaros, señaló a Musiala, que fue quien hizo el penalti que provocó la derrota en el minuto 93: "Hoy en día no se puede saltar así. Simplemente no se puede hacer eso. Tomó un riesgo loco".

La directiva salva a Tuchel

Finalmente, el director deportivo del Bayern de Múnich también salió a hablar tras la eliminación. En este caso, Hasan Salihamidzic, quiso defender y quitarle responsabilidad a Thomas Tuchel: "Es duro para todos pero no tiene nada que ver con el entrenador. Se trata de un proceso. Él da una buena impresión y hace un buen trabajo".

Por tanto, se avecinan tiempos revueltos en el conjunto alemán que afronta la eliminatoria ante el Manchester City y el tramo decisivo de la temporada en una dinámica irregular y con el vestuario dividido.