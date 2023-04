Escándalo mayúsculo en Francia. Christophe Galtier, entrenador del Paris Saint Germain, ha sido acusado de racismo cuando dirigía al Niza. Según han informado el periodista Romain Molina y el programa ‘After-Foot’, de RMC Sport, el ex director de fútbol del equipo de la Costa Azul Julien Fournier, acusó al entrenador del PSG a través de un correo electrónico, de haber proferido palabras racistas y discriminatorias cuando dirigía al equipo.

Fournier había enviado al final de la temporada pasada un correo a INEOS, propietaria del Niza, para expresar su malestar por un incidente protagonizado por Galtier en agosto de 2021: "Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo "puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho".

"Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, ponía en el correo.

Fournier, además, añadió aún más argumentos: "Galtier fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros". El marsellés, molesto, le pidió al director de fútbol del Niza que "tenía que darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía".

Lo más grave, sin embargo, es cuando Fournier habla de una reunión con el hijo adoptivo de Galtier, John Valovic-Galtier, que consideró insostenible la situación de su padre, del que aseguró que estuvo llorando por la situación deportiva y de la plantilla.

"Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: "Habéis construido un equipo de escoria. (...) Le pedí que fuera más preciso y añadió: "Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde"... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente".

Pinceladas en septiembre

Ya en el mes de septiembre del año pasado Julien Fournier había dejado ya caer que Galtier no había salido del Niza de una forma amistosa, más bien todo lo contrario, aunque sin concretar las causas exactas de ese desencuentro.

"Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa", afirmó Fournier. Palabras que ahora cobran una especial relevancia.