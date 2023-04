Antonio Jesús López Nieto, actual presidente del Unicaja y excolegiado español, aseguró que los pagos que el FC Barcelona hizo a Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) fueron "una golfada" y que "no va a salir nada más, porque simplemente se ha aprovechado de su posición".

"El Barcelona no ha pagado a un juez, sino a una persona que forma parte del organigrama federativo. Eso también me parece mal y evidentemente merece una investigación seria, pero no solo del arbitraje sino también del futbol", expresó el malagueño en la entrega de premios de Alalpardo.

"Si hubiese habido algo más ya habría salido la noticia, porque los medios lo habrían descubierto. A mí nunca me ha llamado Negreira, ni tampoco ningún presidente de ningún club de fútbol", añadió.

"El sistema puede que tenga que mejorar, pero yo entiendo que hoy los árbitros profesionales no tienen que estar ni en la Liga ni en la Federación. Sería ideal una cooperativa externa que genere resultados positivos", explicó López Nieto

Para el excolegiado el VAR "se ha impuesto de una manera muy rápida", porque el sistema "es muy bueno en jugadas objetivas", pero explicó que en "lo interpretable no funciona".

"En el VAR hay tres árbitros opinando y, por tanto, hay más posibilidad de error. Por lo que en las jugadas de índole interpretable me quedo con el pasado. No digo que lo quiten, sino que se limite", concluyó.