¿Es posible ir a los 10 partidos que se juegan en una jornada de LaLiga? El sentido común dice que no, que es imposible. Desde luego lo es presenciar los 90 minutos de cada de uno de los encuentros, más que nada porque entre el final de uno y el comienzo de otro apenas pasar 15 minutos en muchas ocasiones. Pero sí es posible estar presente en algún momento de todos los partidos. El 'streamer' Nil Ojeda lo ha demostrado.

Bueno, por ser precisos, todavía no lo ha demostrado, pues tiene pendiente estar presente en el encuentro que cierra la jornada este lunes, el Celta-Mallorca que se disputará en Balaídos a partir de las 21.00 horas. Pero no hay amenaza de catástrofe en esa misión, no tras haber logrado el reto de acudir a cuatro partidos diferentes tanto el sábado como el domingo.

De viernes a lunes

El reto arrancó el viernes, con idéntica sencillez a la del cierre de este lunes en Vigo, dado que en su agenda del día solo aparecía el Rayo-Osasuna que se disputaba en Vallecas a las 21.00 horas. Las dificultades arrancaron durante un sábado que arrancó con el partido que jugaron el Villarreal y el Valladolid en La Cerámica a partir de las 14.00 horas.

buenos días, hoy día tranqui pic.twitter.com/GcijBhluDw — Nil Ojeda (@nilojeda) 15 de abril de 2023

La siguiente cita era el derbi vasco de San Mamés, solo dos horas y cuarto después. Por carretera resultaba inviable hacerlo, pues se tarda más de cinco horas en llegar de Villarreal a Bilbao. Tampoco era posible hacerlo en un vuelo regular. ¿Cómo lo hizo? En avión privado.

Una acción publicitaria de Vivo

En el fondo, el reto era un proyecto comercial de Vivo, la marca de móviles que patrocina a LaLiga y que decidió dar un impulso al lanzamiento de unos de sus nuevos productos de esta original (y cara) manera. Eso permitió que Ojeda llegara a tiempo a Bilbao, para estar presente en la victoria del Athletic frente a la Real Sociedad.

El día del 'streamer' continuó, 900 kilómetros más allá, en Sevilla con el Betis-Espanyol (18.30 horas) y desde ahí un desplazamiento mucho más sencillo a Cádiz para estar presente en la victoria del Real Madrid (20.30 horas).

Camisetas y bufandas

Todo ello, a excepción de los viajes en sí, lo fue retransmitiendo Ojeda en su canal de Twitch, en el que roza el millón de seguidores. Además, como prueba adicional, el 'streamer' se ha hecho una foto en estadio que ha visitado, posando con bufandas de los equipos locales, cuyas camisetas ha vestido para el reto.

De cara a este domingo, una nueva odisea. El día comenzó en Girona, con la visita del Elche (14.00 horas). De ahí se marchó a Getafe a presenciar el empate del Barcelona en el Coliseum (16.15 horas), encontrándose por el camino con unos aficiones que fueron cazados por la televisión viendo el partido encaramados a un árbol.

De Getafe al Metropolitano

A media tarde tuvo un respiro, pues el duelo de las 18.30 horas se disputaba en el Metropolitano entre el Atlético y el Almería, un cómo desplazamiento de apenas 20 kilómetros y otros tantos minutos en coche. Pero todavía le quedó un viaje importante hasta Valencia para presenciar la visita del Sevilla a Mestalla (21.00 horas).

Cumplidas las paradas más difíciles del reto, Balaídos será la noche del lunes la estación final para demostrar que, sí, en efecto, se puede estar presente en todos los partidos de una jornada. Aunque es probable que Nil Ojeda no haya visto más de cuatro o cinco goles.