Malas noticias para el Atlético de Madrid. Ante el importante partido de liga que enfrenta al conjunto rojiblanco con el FC Barcelona en el Camp Nou este domingo, el club colchonero ya se teme que no pueda contar con una de sus últimas incorporaciones de ataque.

Tal y como informa Mundo Deportivo, Memphis Depay aún no ha entrenado con el grupo esta semana, tan solo a falta de cuatro días para el duelo contra el Barça, precisamente, su equipo en el primer tramo de temporada. Con solo tres sesiones de entrenamiento antes de viajar a la Ciudad Condal, todo parece indicar que el delantero neerlandés no podrá llegar a jugar contra su exequipo.

Lesionado con Países Bajos

El atacante de Moordrecht se retiró lesionado en el encuentro del último parón de selecciones entre Países Bajos y Gibraltar tras sentir unas molestias en el muslo. Al llegar a Madrid, el conjunto rojiblanco confirmó la lesión que durante un primer momento se pensó que mantendría al futbolista dos semanas de baja.

No obstante, Memphis ya se ha perdido tres encuentros de Liga y, de no sumarse a ningún entrenamiento de los que quedan antes del domingo, tampoco estará ante el Barça. De todas formas, la entidad colchonera no quiere arriesgar con el jugador, por lo que no forzarán para que juegue en el Camp Nou. Prefieren que se recupere completamente para el final de la competición liguera.